El colombiano Grupo Nutresa concreta la compra de la compañía ecuatoriana La Universal

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Bogotá, 30 oct (EFE).- El Grupo Nutresa, gigante colombiano del sector de alimentos procesados, concretó la compra de la ecuatoriana La Universal, una histórica empresa de chocolates y otros derivados del cacao fundada en 1889 en Guayaquil, informó este viernes la empresa.

La operación permitirá al Grupo Nutresa integrar La Universal a la Compañía Nacional de Chocolates y ampliar su presencia industrial y comercial en Ecuador, donde ya vende varias de sus marcas en diferentes categorías.

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"La integración de La Universal a nuestro negocio de chocolates abre un nuevo capítulo en la expansión internacional de Grupo Nutresa. Creemos en el Ecuador, en su gente, en su tradición productiva y en lo que es capaz de construir", afirmó el presidente de la compañía, Jaime Gilinski.

El directivo agregó que la empresa invertirá para impulsar el crecimiento de las marcas ecuatorianas tanto en su mercado de origen como en los países donde opera el grupo.

La Universal, que cuenta con 137 años de trayectoria, aportará su conocimiento del consumidor ecuatoriano, mientras que la Compañía Nacional de Chocolates, una empresa que hace parte del Grupo Nutresa, contribuirá con su capacidad de innovación y alcance regional.

"Hoy se unen 243 años de tradición y experiencia chocolatera: los 106 de la Compañía Nacional de Chocolates y los 137 de La Universal", señaló el presidente del negocio de chocolates del Grupo Nutresa, Juan Fernando Castañeda.

El ejecutivo destacó que la compañía pondrá su experiencia y capacidad comercial al servicio de marcas como Manicho y Cocoa La Universal para ampliar su alcance en otros mercados.

La compañía indicó que durante los próximos meses definirá el plan de integración, cuya prioridad será garantizar la continuidad de las operaciones y trabajar de cerca con los empleados, clientes y proveedores en Ecuador.

El Grupo Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en más de 80 países con un portafolio de decenas de marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.

La empresa registró una utilidad neta de 730.594 millones de pesos (unos 227,1 millones de dólares) en el tercer trimestre de este año, un incremento del 8,3 % con respecto al mismo periodo de 2025. EFE