El Gobierno de Nicaragua pide reforzar la vigilancia cibernética sobre menores de edad

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San José, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua hizo este viernes un llamado urgente a los padres y/o tutores de menores de edad para atender con cuidado y responsabilidad las conexiones a internet de las niñas y niños a su cargo.

Ese llamado lo hizo el Ejecutivo nicaragüense, que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la muerte de dos menores de edad, una de ellas hallada sin vida en su vivienda y la otra en un centro educativo, que la Policía confirmó que sufrían acoso escolar.

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"Extendemos nuestro llamado a todas las autoridades pertinentes, y a todos los maestros y maestras de nuestra Nicaragua bendita para acompañar esa vigilancia inmediata, constante, cotidiana, indispensable, cumpliendo con el mandato de custodiar y defender el derecho de las niñas y niños a vivir seguros, tranquilos y con la esperanza de construir futuro, como todas las familias nicaragüenses", abogó el Gobierno en una declaración.

"Este llamado es de suprema urgencia para evitar sufrimientos, dolores y tragedias, que marcan para siempre a las familias, cuando se presentan", continuó.

Por su lado, la copresidenta Murillo aseguró a través de medios oficiales que "preocupa lo que hemos venido viendo, situaciones, de verdad, de elevado riesgo para los niños, donde dos niñas han perdido la vida, o se han quitado la vida, que es todavía peor, como consecuencia de los tiempos que vivimos".

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Murillo advirtió que los menores están "expuestos a las tecnologías de la información, que no siempre son beneficiosas, y muchas veces, sobre todo para los niños y niñas, pueden ser perniciosas”.

"Hagamos realidad la responsabilidad que todas y todos tenemos por los niños y las niñas y nuestra solidaridad con las familias de las dos niñas que en estos días han estado expuestas a ese peligro, a ese riesgo, a la inseguridad, y nos llamamos todos, entonces, a ir adelante con más cuidado y la responsabilidad que debemos tener”, abogó.

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Murillo comentó que muchos padres migran a otros países dejando a sus hijos bajo el cuidado de sus abuelos y "pues de alguna manera tienen un sentimiento respecto a la situación que viven, hay una especie de sensación o sentimiento o vivencia de abandono, y bueno, se toman acciones perjudiciales para todos, porque es toda la sociedad".

"Las conexiones a internet de las niñas y niños a cargo de los docentes, los padres, madres, o tutores, tienen que ser vistas con responsabilidad y cuido”, insistió.EFE