Al menos tres muertos y 25 heridos en un accidente de autobús en una carretera en la costa de Egipto

Guardar

Al menos tres personas han muerto y otras 25 han resultado heridas este viernes en un accidente entre un autobús y un camión en una carretera en la costa del mar Rojo en Egipto.

El accidente ha tenido lugar en la carretera entre las ciudades de Ras Gharib y Hurgada, en el noroeste del país. El autobús ha colisionado con un vehículo de transporte pesado cargado de arena, lo que ha terminado causando víctimas mortales, entre ellos el conductor del autobús, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry Al Youm'.

PUBLICIDAD

Por ahora, 20 heridos han recibido el alta hospitalaria, mientras que otras cinco permanecen ingresadas en hospitales. Las lesiones han variado entre fracturas y contusiones, y su gravedad ha oscilado entre moderada y crítica, según ha recogido el diario egipcio 'Youm7'.

Las autoridades de seguridad y tráfico se han trasladado al lugar del accidente para asegurar la carretera e iniciar las investigaciones para determinar las causas del incidente, identificar los motivos de la colisión y si existía alguna sospecha de error o infracción de tráfico.

PUBLICIDAD