Lavrov cree que EEUU sigue sin resolver "los problemas fundamentales" que tiene con Rusia

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El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha lamentado este viernes que Estados Unidos sigue sin resolver los "problemas fundamentales" que le separan de su país, aunque ha expresado su confianza en el "pragmatismo" de la Administración Trump a la hora de sortear estas dificultades.

"Los problemas fundamentales no se están resolviendo, las sanciones continúan, la administración actual está repitiendo todas las sanciones de (el expresidente estadounidense Joe) Biden, introduciendo sus propias sanciones adicionales contra Lukoil y Rosneft ", ha manifestado durante una rueda de prensa en su visita a Atlanta (EEUU) para participar en la cumbre de Exteriores del G20.

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Lavrov ha lamentado especialmente el anuncio realizado este viernes por el Departamento de Estado norteamericano sobre la venta de 500 misiles Patriot a Ucrania (financiados por Europa).

"Todo parece ser una pérdida de tiempo, sin progresos reales en la práctica", ha indicado Lavrov antes de relajar su discurso. "Creo que el pragmatismo propio de los estadounidenses puede ser de ayuda. Aunque no será fácil ponerse de acuerdo sobre los documentos finales de la cumbre", ha manifestado.

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Lavrov se ha dirigido con palabras más duras a una Europa que "intenta inmiscuirse" en las negociaciones con Ucrania bajo mediación norteamericana.

"Han demostrado con sus acciones que su reputación no puede ignorarse cuando pretenden, una vez más, actuar como una especie de garantes", ha señalado el ministro de Exteriores antes de acusar a Francia y Alemania de instigar la ruptura de acuerdos firmados con Kiev antes de la invasión rusa de 2022, como los de Minsk (Bielorrusia).

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