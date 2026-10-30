La coalición liderada por Riad destruye un dron hutí en la región de La Meca, Arabia Saudí

28/05/2026 May 30, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Saudi Arabia: Muslim pilgrims perform Hajj rituals in Mecca, Saudi Arabia, on May 28, 2026, as millions of Muslims from around the world gather for one of the largest annual religious pilgrimages POLITICA Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press

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La coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí ha anunciado este viernes la intercepción y destrucción de un dron lanzado por la milicia rebelde de los hutíes en la región de La Meca, según ha confirmado el portavoz oficial del contingente, el general de división Turki al Maliki.

Esta nueva interceptación se produce en el marco de una serie de ataques con misiles y aeronaves no tripuladas lanzados por la insurgencia yemení contra diversas infraestructuras clave en territorio saudí, entre ellas instalaciones de la petrolera estatal Aramco y aeropuertos internacionales en Riad, Yeda y Dammam.

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Coincidienco con el repunte de las hostilidades, el ministro de Defensa de Arabia Saudí, Jalid bin Salman, ha mantenido una ronda de consultas con autoridades internacionales --entre ellas la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte-- para abordar la seguridad regional. Paralelamente, la Unión Europea ha reiterado su condena a las ofensivas hutíes y ha exigido un alto el fuego inmediato para reanudar el diálogo de paz promovido por la ONU.

Esta interceptación sucede después de que el pasado sábado las autoridades saudíes denunciasen el lanzamiento de misiles contra la región de La Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam.