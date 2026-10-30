China apoya la participación de Sudáfrica en la cumbre del G20 de diciembre en Miami

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Pekín, 30 oct (EFE).- El Gobierno chino abogó este viernes por la participación de Sudáfrica en la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami (EE.UU.), después de que Washington excluyera de la cita al país africano, al que acusa de perpetrar un "genocidio" contra la población blanca, afirmación que Pretoria rechaza categóricamente.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que Sudáfrica es "un miembro importante del G20" y que Pekín "apoya que siga participando en las actividades que se desarrollen en el marco del grupo".

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Asimismo, hizo referencia al G20 como "el principal foro de cooperación económica internacional" y destacó su papel a la hora de promover el multilateralismo, impulsar la economía mundial y mejorar la gobernanza global.

Estados Unidos anunció el pasado diciembre que no invitará al Gobierno sudafricano a participar en el G20 que organizará en Miami, tras acusarlo de obstruir las negociaciones del foro durante su presidencia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la actuación de Pretoria "manchó fundamentalmente la reputación" del grupo y denunció que el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) impulsó una agenda de "rencor, división y radicalismo" centrada en cambio climático, diversidad e inclusión.

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También acusó a Sudáfrica de bloquear aportes de otros países, divulgar información confidencial y descartar cualquier intento de negociación de buena fe. EFE