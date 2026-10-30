Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 30 de octubre

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Avance. Trimestre 3/2026 (INE)

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https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-nacional-trimestra/36/espana/106

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Avance. Octubre 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales. Septiembre 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160

RESULTADOS

-- Acerinox

https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-ingresos-empleados/174

-- CaixaBank

https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-ingresos-empleados/192

-- Unicaja

https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-ingresos-empleados/723

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 9.00 horas. PIB de Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675

-- 10.00 horas. PIB / IPC de Italia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672

-- 10.00 horas. PIB / IPC / Paro de Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676

-- 13.00 horas. PIB de México, gráficos

https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656

-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659

-- 16.00 horas. Desempleo en Colombia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/682

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749

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