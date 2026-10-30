Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 30 de octubre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Avance. Trimestre 3/2026 (INE)
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https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-nacional-trimestra/36/espana/106
-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Avance. Octubre 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales. Septiembre 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importaciones-espana/160
RESULTADOS
-- Acerinox
https://www.epdata.es/datos/resultados-acerinox-beneficios-ingresos-empleados/174
-- CaixaBank
https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-ingresos-empleados/192
-- Unicaja
https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-ingresos-empleados/723
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 9.00 horas. PIB de Francia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675
-- 10.00 horas. PIB / IPC de Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672
-- 10.00 horas. PIB / IPC / Paro de Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676
-- 13.00 horas. PIB de México, gráficos
https://www.epdata.es/datos/mexico-datos-macroeconomicos-datos-graficos/656
-- 13.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
-- 16.00 horas. Desempleo en Colombia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/colombia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/682
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749