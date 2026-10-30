Un buque se incendia en el estrecho de Ormuz en un nuevo incidente marítimo

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El Cairo, 30 oct (EFE).- Un buque que navegaba hacia el exterior del estrecho de Ormuz se encuentra en llamas a unas 25 millas náuticas al noreste de Khasab (Omán), informó este viernes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés), que desconoce por el momento las causas del incidente y el estado de la tripulación.

La UKMTO indicó en un comunicado que recibió una notificación de una tercera parte sobre el incendio de la embarcación, sin que hasta ahora se haya podido determinar el alcance de los daños ni el posible impacto medioambiental.

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La entidad señaló que las autoridades están investigando lo sucedido y recomendó a los buques que transiten por la zona navegar con precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa.

El incidente se produce un día después de que otro barco se incendiara y terminara hundiéndose en el estrecho de Ormuz, a unas 9 millas náuticas al norte de Khasab, en un suceso en el que toda la tripulación fue evacuada a salvo, según informó la UKMTO.

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Las autoridades regionales identificaron entonces la embarcación como un 'dhow', un barco tradicional de vela, cuyo incendio provocó que escorara y acabara hundiéndose.

Ambos incidentes tienen lugar en medio de las tensiones en la región por la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las advertencias de Teherán sobre las consecuencias de una eventual reanudación de las operaciones militares contra territorio iraní.

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Teherán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y ha informado desde principios de octubre de al menos 16 incidentes relacionados con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado esta vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto. EFE