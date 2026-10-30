La Reina Sonia de Noruega, su emotivo discurso ante la tragedia de Urda en su visita a Málaga tras la muerte de Harald V

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Retomando poco a poco su agenda oficial tras la muerte del Rey Harald V de Noruega el pasado 28 de agosto, la Reina Sonia ha elegido Málaga como destino de su primera visita internacional dos meses después de perder a su marido. El motivo de su viaje, presidir la inauguración de la exposición Munch-Picasso, un diálogo entre dos de los pintores más destacados del siglo XX, en el Musseo Picasso de la ciudad andaluza.

Aunque el programa previsto inicialmente se ha alterado tras el trágico accidente de trenes de Urda (Toledo) -que por el momento ha dejado 69 víctimas mortales- y se ha cancelado la cena de gala prevista para recibir a la madre del Rey Haakon, el acto institucional ha seguido adelante y la Monarca, visiblemente emocionada y vestida completamente de negro en señal de luto y respeto por las víctimas, ha pronunciado un discurso para expresar su solidaridad ante el complicado momento que atraviesa España.

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"Permítanme, en primer lugar, decir que me entristeció profundamente enterarme del terrible accidente de tren ocurrido ayer cerca de Toledo. Mis pensamientos están con quienes han perdido a sus seres queridos, con sus familias y amigos, y con todos los afectados por este trágico suceso. Quisiera expresar mis más sentidas condolencias y mi más profundo pésame a todos los que están de duelo en este momento tan difícil" ha transmitido con consternación.

Una inauguración en la que también ha hablado de los artistas protagonistas de la muestra pictórica que la ha traído a Málaga, reconociendo su admiración por Pablo Picasso: "En Noruega aprendemos sobre Munch desde una edad temprana, y su arte ha sido un compañero constante a lo largo de toda mi vida, tanto en lo personal como en mi condición oficial. Así, mientras que Munch ha sido una presencia constante, Picasso se ha abierto paso de vez en cuando en mi hogar y, tal vez, incluso en mi propia obra", destacando que el arte -y en este caso el diálogo entre la obra de ambos artistas- pone de manifiesto que "las conversaciones más profundas no entienden de fronteras ni de generaciones".

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La visita de la Reina Sonia a España continuará este viernes, cuando visitará el colegio noruego de Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga), antes de poner fin a su primer viaje internacional tras la muerte de Harald V y regresar a Noruega.