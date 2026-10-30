Tres muertos tras el choque entre dos helicópteros en el estado de Oregón, en Estados Unidos

Lugar aproximado del accidente de dos helicópteros en Oregón (EEUU) SOCIEDAD NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL

Guardar

Tres personas han fallecido tras colisionar dos helicópteros en una zona de campo en el condado de Yamhill, situado en el estado de Oregón (Estados Unidos), según ha informado la Oficina del Sheriff del Condado de Yamhill.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.10 horas (hora local), cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencia sobre la caída de dos aeronaves cerca de la intersección entre dos autopistas al sureste de la localidad de McMinnville. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía local, la Policía estatal y efectivos sanitarios, quienes confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes.

PUBLICIDAD

Las aeronaves implicadas son un helicóptero Robinson R22 de 1995, en el que viajaban dos personas, y un Airbus AS350B3 de 2018, en el que únicamente se desplazaba el piloto. Entre las víctimas del primer aparato se encuentra la instructora de vuelo Maddie Aasbo, de 22 años y procedente de Texas, y un alumno piloto de nacionalidad británica cuya identidad no se ha difundido a la espera de notificar a sus familiares. El único ocupante del Airbus ha sido identificado como Tyler Delane Sturdevant, de 38 años.

Tras el suceso, inspectores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos se han desplazado de inmediato a la zona para asumir la investigación sobre las causas del accidente.

PUBLICIDAD