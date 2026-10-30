Al menos cinco muertos, entre ellos cuatro niños, por las intensas lluvias e inundaciones en Siria

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Al menos cinco personas han fallecido --cuatro de ellas menores ahogados en balsas de agua y un hombre en un accidente de tráfico-- a causa de las severas inundaciones y riadas registradas en las últimas horas en varias provincias de Siria, según ha informado el Ministerio de Emergencias y Gestión de Desastres del país.

Los equipos de la Defensa Civil siria han realizado más de 300 intervenciones sobre el terreno tras recibir más de 450 avisos de emergencia en las provincias de Alepo, Raqqa, Deir Ezzor, Hasaka, Hama, Homs y Latakia. A lo largo de la jornada, los efectivos de rescate han logrado poner a salvo a 50 personas cuyos vehículos habían quedado atrapados por las riadas, además de evacuar de forma segura a más de 350 alumnos en dos centros escolares.

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Las precipitaciones y crecidas del caudal han golpeado con especial virulencia la zona rural de Raqqa, donde el derrumbe de un terraplén en la zona de Kasra Surur ha dejado aisladas a más de un centenar de familias. Asimismo, la entrada de agua en los campamentos de desplazados de Sahla al Banat, Al Yunani y Al Maqs ha forzado la evacuación preventiva de unas 375 familias hacia zonas más seguras.

Los servicios de emergencias continúan desplegados con maquinaria pesada en los puntos críticos realizando labores de achique de agua en más de 200 viviendas e infraestructuras públicas dañadas, entre las que se encuentran hospitales, colegios y panaderías, mientras se mantiene la alerta por la persistencia del temporal.

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