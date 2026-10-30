Heridos dos policías locales tras un persecución a un turismo con el conductor detenido

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Dos agentes de la Policía Local de Sevilla han resultado heridos de carácter leve tras una persecución a un turismo entre los distritos Macarena y Sur de la capital que ha finalizado con el conductor detenido.

Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la persecución al turismo se inició cuando los policías detectaron una maniobra o conducta sospechosa del conductor en el distrito Macarena y procedió a darle el alto.

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En lugar de detenerse, el conductor ignoró las órdenes policiales y decidió acelerar bruscamente, por lo que se inició una persecución por diferentes vías de la ciudad. El operativo concluyó con éxito en el distrito Sur tras lograr acorralar e interceptar el turismo.

Como consecuencia del operativo y de los impactos sufridos durante el intento de bloqueo del vehículo, dos agentes de la Policía Local resultaron lesionados de carácter leve y fueron atendidos in situ por los servicios de emergencias sanitarias.