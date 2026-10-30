El actor César Vicente, devastado, anuncia la muerte de su padre en el accidente de trenes

30/10/2026 César Vicente. MADRID, 30 (CHANCE) Durísimos momentos para el actor César Vicente, cuyo padre figuraba entre los pasajeros desaparecidos en el fatídico accidente ferroviario de este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo). El andaluz, que saltó a la fama por su participación en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria', llevaba buscando desesperadamente a su progenitor -que viajaba en el vagón 8 del AVE siniestrado junto a su gato- al no poder contactar con él desde el momento de la colisión, y ante la falta de noticias sobre su paradero en los diferentes hospitales a los que se trasladó a los heridos tras la tragedia, recurría a sus redes sociales para pedir la colaboración de sus seguidores e intentar localizarle. "Esto es un infierno, no se puede vivir así" reconocía completamente roto, a pesar de no perder la esperanza de que hallasen con vida a su padre -que tenía 64 años y se había jubilado hacía tan solo unos meses- a pesar de que el paso de las horas empezaban a hacer mella en el intérprete y en su madre, en el epicentro de la catástrofe desde el primer momento para reaccionar ante cualquier posible novedad sobre su estado. Sin embargo, este jueves a última hora se han confirmado sus peores presagios y ha sido el propio César el que, a través de una desgarradora carta a su padre compartida en Instagram ha confirmado que es una de las 69 víctimas mortales de la tragedia. "Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo" ha comenzado su conmovedor adiós con una fotografía en brazos de su progenitor siendo tan solo un bebé. "Contigo aprendí y seguiré aprendiendo. Siempre supe que tenías algo especial, en tu mirada; como mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos" ha añadido, asegurando que seguirá escuchando cada tarde su canción favorita, 'Bambino'. "

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Durísimos momentos para el actor César Vicente, cuyo padre figuraba entre los pasajeros desaparecidos en el fatídico accidente ferroviario de este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo). El andaluz, que saltó a la fama por su participación en la película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria', llevaba buscando desesperadamente a su progenitor -que viajaba en el vagón 8 del AVE siniestrado junto a su gato- al no poder contactar con él desde el momento de la colisión, y ante la falta de noticias sobre su paradero en los diferentes hospitales a los que se trasladó a los heridos tras la tragedia, recurría a sus redes sociales para pedir la colaboración de sus seguidores e intentar localizarle.

"Esto es un infierno, no se puede vivir así" reconocía completamente roto, a pesar de no perder la esperanza de que hallasen con vida a su padre -que tenía 64 años y se había jubilado hacía tan solo unos meses- a pesar de que el paso de las horas empezaban a hacer mella en el intérprete y en su madre, en el epicentro de la catástrofe desde el primer momento para reaccionar ante cualquier posible novedad sobre su estado.

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Sin embargo, este jueves a última hora se han confirmado sus peores presagios y ha sido el propio César el que, a través de una desgarradora carta a su padre compartida en Instagram ha confirmado que es una de las 69 víctimas mortales de la tragedia.

"Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo" ha comenzado su conmovedor adiós con una fotografía en brazos de su progenitor siendo tan solo un bebé.

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"Contigo aprendí y seguiré aprendiendo. Siempre supe que tenías algo especial, en tu mirada; como mirabas la vida que te rodeaba, expandías tu amor hacia nuevos caminos" ha añadido, asegurando que seguirá escuchando cada tarde su canción favorita, 'Bambino'.

"Con nuestras charlas sobre la felicidad y la pureza del ser humano, ¿te acuerdas? Siento tu peso en mi pecho, en mi corazón; no hay alma que pueda quitarme esta pena" ha admitido devastado, finalizando su despedida con una emotiva promesa: "No dudes que cambiare el mundo con arte y amor. Descansa papá. Te quiero mucho artista".

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