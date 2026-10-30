Edge ahora es más rápido en Windows con lanzamiento acelerado de aplicaciones

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Edge ya es compatible con el lanzamiento acelerado de aplicaciones en Windows, una tecnología que consigue que el navegador de Microsoft sea hasta un 33 por ciento más rápido en multitarea.

El lanzamiento acelerado de aplicaciones es una función de Microsoft para Windows que optimiza el inicio las aplicaciones al eliminar un proceso intermedio que comprueba si se están ejecutando en segundo plano.

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Esta tecnología llega ahora al navegador con la versión 150 de Microsoft Edge, y es compatible con Windows 11, versiones 25H2, 26H2 y 26H1, como informa Microsoft en un comunicado.

Con ella, Edge se convierte en el primer navegador en utilizar esta tecnología para reducir los tiempos de apertura, hasta el punto de que se pueden experimentar cargas hasta un 15 por ciento más rápidas y hasta un 33 por ciento en multitarea.

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Funciona al abrir Edge desde el menú Inicio, la barra de tareas o al hacer clic en enlaces web externos que se abren en Edge de forma predeterminada. Microsoft pretende ampliarlo a apertura de documentos y ponerlo a disposición de la comunidad Chromium para que otro navegadores puedan utilizar esta tecnología.