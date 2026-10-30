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CaixaBank gana 4.962 millones hasta septiembre, un 12,9% más

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CaixaBank cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio de 4.962 millones de euros, un 12,9% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El banco ha destacado la aceleración de la actividad comercial y la captación de clientes --que alcanzaron los 21,1 millones en España y Portugal, 480.000 más en un año--, en el marco del Plan Estratégico 2025-2027.

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El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha celebrado que la entidad crece "de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando" la actividad.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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