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La estabilidad se mantiene hoy en gran parte de España, salvo en Ibiza y Formentera, en aviso por lluvias

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La situación de estabilidad se mantendrá este viernes en la mayor parte de España por la influencia de las altas presiones en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o con nubes altas en general, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La excepción será Baleares, donde se esperan cielos nubosos y chubascos durante las horas centrales del día, que podrían ser puntualmente fuertes y estar acompañados de alguna tormenta. Habrá aviso por lluvias en Ibiza y Formentera.

Mientras tanto, habrá intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y en el interior oriental peninsular y, en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, podrían registrarse precipitaciones débiles o algún chubasco disperso. Además, podrían formarse brumas o bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Melilla, el este de Albacete y el bajo Ebro, mientras que aún quedarán restos de calima en la mitad oriental de Canarias.

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En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha indicado que las máximas bajarán en el Cantábrico, el oeste de las mesetas y el cuadrante nordeste; subirán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Por su parte, las mínimas subirán en casi todos los puntos de la Península y Baleares. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente. En las cumbres del Pirineo se esperan heladas débiles.

Por lo demás, el pronóstico recoge que este viernes el viento de levante será moderado en Alborán y el Estrecho, con intervalos fuertes en este último. Se prevé viento flojo en el resto, variable en el interior y con tendencia a arreciar del este en el Mediterráneo y el Cantábrico y del norte en las islas Baleares más orientales. En Canarias, el viento será flojo y variable.

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