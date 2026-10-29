laSexta aplaza al 9 de noviembre su primer debate previsto para el próximo lunes por la tragedia de Urda (Toledo)

Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. SOCIEDAD JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

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laSexta ha decidido aplazar el debate electoral previsto para el próximo lunes 2 de noviembre y celebrarlo el 9 de noviembre con motivo de la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Según ha informado este jueves la cadena del grupo Atresmedia, el encuentro será el lunes 9 de noviembre en lugar del que había previsto para el próximo lunes 2.

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En este sentido, ha recordado que Pablo Bustinduy, por parte de Frente Amplio, y José María Figaredo, de Vox, ya han confirmado su presencia, mientras que PSOE y PP todavía no han revelado quiénes serán sus portavoces.

laSexta había previsto emitir 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', dos encuentros moderados por la periodista Ana Pastor con representantes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, que iban a celebrarse los próximos 2 y 9 de noviembre, previos al inicio de la campaña para las elecciones generales del día 29.

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El formato de los debates sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que "garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público", según laSexta.