El BBVA gana 9.066 millones hasta septiembre, un 13,6 % más, por los ingresos recurrentes

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Madrid, 29 oct (EFE).- El BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 9.066 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 13,6 % más que en el mismo periodo de 2025, gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones) y con un importante crecimiento de la actividad crediticia.

Según ha informado la entidad bancaria este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la actividad crediticia ha continuado acelerándose y hasta el cierre de septiembre los préstamos a la clientela se incrementaron un 20,7 % interanual.

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El margen de intereses subió un 20,8 % respecto a los nueve primeros meses de 2025, hasta los 23.243 millones de euros, y los ingresos totales del grupo, representados por el margen bruto, ascendieron a 32.072 millones hasta septiembre, un 18,2 % más.

El resultado ha estado apoyado en el buen desempeño de los ingresos recurrentes del negocio bancario, por el margen de intereses, que se incrementó un 20,8 %, y, en menor medida, de las comisiones netas, que crecieron un 13,8 % interanual, destacando las comisiones por medios de pago.

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La evolución del margen de intereses compensó el crecimiento de los gastos de explotación, que se incrementaron un 17,4 %, y de las dotaciones por deterioro de activos financieros, que crecieron un 25,8 % con respecto a septiembre de 2025, en línea con la mayor actividad.

Según ha explicado el BBVA, la evolución de los gastos se ha visto afectada por elementos no recurrentes, como la regularización del pago del IVA en el segundo trimestre de 2025 y 2026, y las salidas voluntarias de personal en este ejercicio, sin cuyos efectos los gastos hubieran crecido hasta el 13,8 % interanual, con una mejora de la eficiencia de 81 puntos básicos.

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El impuesto sobre el margen de interés y comisiones en España -el conocido como impuesto a la banca- devengado por el BBVA en los nueve primeros meses del año ascendió a aproximadamente 225 millones de euros, en línea con los 224 millones del mismo periodo de 2025.

En cuanto a la actividad, en los primeros nueve meses de 2026 los préstamos y anticipos del BBVA a la clientela aumentaron un 14,6 %, impulsados por los préstamos a empresas, que crecieron un 19,9 %; mientras que los de particulares se incrementaron un 6,8 %.

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Los recursos de clientes registraron un incremento del 7,7 % hasta septiembre, con un crecimiento de los depósitos a plazo del 20,7 % y de los fondos de inversión del 8,3 %.

Por áreas de negocio, España alcanzó un resultado atribuido de 3.106 millones de euros hasta septiembre, un 0,2 % menos que en el mismo periodo de 2025; en México, de 4.522 millones de euros (un 16,9 % más); en Turquía, de 789 millones de euros (un 21,8 % más); en América del Sur, de 821 millones de euros (un 42,1 % más), y Resto de Negocios (Estados Unidos, Europa y Asia), de 801 millones (un 61,3 % más).

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El BBVA tenía a septiembre un ratio de eficiencia del 37,9 %, mejor que el 38,2 % de un año antes y del 38,8 % con que acabó 2025; mientras que la tasa de mora se situó en el 2,6 %, mejorando con respecto a hace un año (2,8 %) y diciembre de 2025 (2,7 %)

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) era al acabar septiembre de 2026 del 20,8 %, y el retorno sobre el capital tangible (ROTE) alcanzó el 22 %.

En cuanto a solvencia, el ratio de capital CET1 se situó en el 12,21 % al términos del tercer trimestre de 2026, por encima del rango de entre el 11,5 % y el 12 % establecido por el grupo, que adquirió el compromiso de distribuir el exceso por encima de la parte alta del rango, aunque disminuye con respecto a septiembre de 2025 (13,42 %) y diciembre (12,70 %).

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Madrid, 29 oct (EFE).- BBVA obtuvo en entre enero y septiembre un beneficio atribuido de 3.106 millones de euros, en línea con el mismo periodo del año anterior (un 0,2 % mas) por la evolución positiva del margen de intereses, que ayudó a compensar el incremento en los gastos de explotación y en las provisiones.

En un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco indica que el margen de intereses registró un crecimiento del 3,4 %, hasta 5.055 millones, por los mayores saldos de inversión y la mayor aportación de la cartera de valores.

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El margen bruto se elevó a 7.601 millones de euros, un 2,2 % más que un año antes.

Las comisiones crecieron un 2,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior hasta 1.770 millones, gracias a la evolución de las comisiones por gestión de activos.

El resultado de operaciones financieras (ROF) mostró un descenso del 7,0 % en comparación con los primeros nueve meses del año anterior, con menores resultados de la unidad de Global Markets.

La línea otros ingresos y gastos de explotación presentó un saldo de 283 millones de euros, un 2 % inferior a la del mismo periodo del año anterior, al incluir los primeros nueve meses de 2025 ingresos extraordinarios asociados a la consecución de determinados hitos previstos en el acuerdo de bancaseguros con Allianz, registrados en el cierre de junio de ese año.

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Los gastos de explotación se incrementaron un 7,7 % y se situaron en 2.603 millones, debido tanto a los mayores gastos generales, principalmente en tecnología como de personal, donde figura el impacto de salidas voluntarias en el primer trimestre de 2026.

El deterioro de activos financieros se incrementó un 2,8 % frente a los primeros nueve meses del año anterior tras crecer el volumen de inversión crediticia.

En cuanto al coste de riesgo acumulado, a cierre de septiembre de 2026 subió 2 puntos básicos con respecto al trimestre previo y se situó en 0,33%, un punto básico menos que un año antes.

La entidad destaca en su nota el impuesto sobre beneficios el devengo correspondiente a los primeros nueve meses de 2026 del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones, que se ha situado aproximadamente en 225 millones de euros, frente a los 224 millones de euros devengados en el mismo periodo del año anterior.