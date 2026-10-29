Infografías del jueves 29 de octubre de 2026

EEUU PIB - La economía de Estados Unidos creció un 0,8 % entre julio y septiembre con respecto al segundo trimestre del año, mientras que en tasa anualizada creció un 3,4 % frente al 2,2 % anterior, a tono con los pronósticos de los analistas.
ESPAÑA ACCIDENTE - España adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos.
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AUTOMOVILISMO GP MÉXICO - El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega al Gran Premio de Fórmula Uno de México con la posibilidad de convertirse en el campeón más joven de la historia de la competición y solo le basta con terminar noveno en una carrera en la que Sergio 'Checo' Pérez celebrará su GP número 300. EFE
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