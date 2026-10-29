Cardiólogo subraya que la vacunación contra la gripe debe ser una estrategia preventiva más en el paciente cardiópata

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El cardiólogo clínico del Hospital Universitario Ramón y Cajal Vivencio Barrios ha subrayado que la vacunación contra la gripe "debe ser una estrategia preventiva más en el paciente cardiópata", tras lo que ha apostado por "cambiar el concepto de recomendar por prescribir".

Así lo ha señalado durante la jornada 'Vacunación y salud cardiovascular: la necesidad de la prevención a lo largo de la vida', organizada por la Fundación Gaspar Casal, con el apoyo de Sanofi, y el aval de Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

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Los expertos participantes en el encuentro han coincidido en los beneficios de la vacunación para prevenir eventos cardiovasculares, después de exponer la evidencia disponible, que advierte de que las consecuencias de la infección gripal pueden extenderse más allá del aparato respiratorio, mientras que la inmunización tiene un carácter protector.

Un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine' identificó un incremento significativo del riesgo de infarto agudo de miocardio durante los primeros días posteriores a una infección gripal confirmada. Mientras, un metaanálisis de ensayos clínicos encontró que la vacunación antigripal se asociaba con una reducción del 34 por ciento de los eventos cardiovasculares mayores, con un beneficio especialmente relevante entre los pacientes que habían sufrido recientemente un síndrome coronario agudo.

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"Reconocer el valor de la vacunación no es suficiente. El verdadero desafío consiste en conseguir que forme parte de la práctica asistencial habitual, especialmente en las personas mayores, los pacientes crónicos y quienes presentan un mayor riesgo cardiovascular", ha señalado el director general de la Fundación Gaspar Casal, Juan del Llano.

En esta línea, el director general de Vacunas de Sanofi, Sami Meniri, ha instado a que la vacunación sea una herramienta que acompañe a lo largo de la vida, sin limitar su uso a la infancia.

La jornada ha comenzado con la intervención de la científica titular del Área de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Néboa Zozaya sobre fármaco-economía. A su juicio, la decisión de financiación pública de las vacunas no debe depender solo de criterios económicos, sino que se debe contemplar el valor que aportan y su coste de oportunidad.

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FALTA DE CONCIENCIA

En la mesa 'Gripe y salud cardiovascular: evidencia clínica e inmunización como aliada de la prevención', se ha profundizado en la relación entre gripe y salud cardiovascular. En ella, el presidente de CardioAlianza, Tomás Fajardo, ha apuntado a la falta de conciencia de los enfermos cardiovasculares sobre los beneficios de la vacunación.

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Tras ello, la mesa 'Vacunación del adulto: avanzar hacia su integración sistemática en los modelos asistenciales' ha debatido sobre cómo mejorar las coberturas vacunales y promover una prevención más accesible y continuada en la edad adulta. "Hay que entender bien como aproximarse a los distintos grupos de adultos para poder establecer mejores coberturas de vacunación", ha apuntado el vocal asesor de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Jorge del Diego.

Por su parte, la vocal de Formación en Vacunología de la AEV, Natividad Tolosa, ha señalado que, para mejorar las coberturas vacunales a lo largo de la vida, se requiere una "integración asistencial coordinada, unos circuitos claros, agiles, que permitan coadministración y que permitan accesibilidad".

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La última mesa de debate, 'Gobernanza en salud pública: el papel estratégico de las Comunidades Autónomas en vacunación', ha puesto el foco en los retos de gobernanza y coordinación institucional para consolidar una vacunación del adulto más equitativa y accesible. En ella, la directora del Plan de Vacunas de Andalucía, Celia Salamanca, ha instado a implicar a los profesionales sanitarios, mediante formación, en la transmisión de la importancia de la vacuna a los pacientes.

"Muchas veces estamos hablando de problemas de comunicación mas que otra cosa. En sí, la coordinación es esencial, la formación es fundamental y lo mas importante es intentar llegar a todo el mundo. Tenemos que encontrar medios para realmente llegar a todos los profesionales con mensajes claros", ha indicado la subdirectora de Promoción de la salud y Prevención de la Comunidad Valenciana, Mara Garcés.

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El acto ha concluido con la ponencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández, quien ha apostado por "hacer campañas en positivo y no vincularlas a situaciones de pandemia o epidemias", así como "formar mucho al médico de familia en la comunicación con los pacientes mayores".