La Junta Directiva del FC Barcelona reitera su confianza en Flick y Sekulic

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La Junta Directiva del FC Barcelona ha reafirmado este jueves su plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino dirigido por Hansi Flick, así como en el proyecto de baloncesto que encabeza Aleksander Sekulic, tras guardar un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario acontecido entre Los Yébenes (Toledo) y Urda (Toledo), según ha informado la entidad en un comunicado.

"La Junta ha reafirmado su plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo masculino. A pesar de los últimos resultados, el equipo mantiene intactas la ilusión y la ambición, con el máximo compromiso para afrontar los retos de la temporada", ha manifestado el club tras la reunión ordinaria celebrada en las oficinas.

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La celebración de la sesión directiva estaba prevista inicialmente en Tarragona, pero el trágico accidente ha motivado el aplazamiento del desplazamiento y de los actos institucionales a las próximas semanas. El club se ha sumado a los tres días de luto oficial decretados y ha expresado sus condolencias y solidaridad con las familias de los fallecidos y afectados.

RENOVACIÓN DE LA MASIA Y ESTADO ECONÓMICO

En la parcela patrimonial e institucional, el órgano directivo ha aprobado el presupuesto y el inicio de los trámites para ejecutar esta misma temporada la renovación integral de La Masia de Can Planes, que se convertirá en la futura sede social del FC Barcelona.

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Paralelamente, la directiva ha sido informada de la evolución económica favorable a cierre del mes de septiembre. Este balance positivo responde al rendimiento de los ingresos del área comercial --entradas, ventas en tiendas, Museo y patrocinios-- y al impacto de la reversión de una provisión contable tras una resolución judicial favorable al club en un litigio con la Agencia Tributaria.

En el capítulo de patrocinios, se han presentado dos alianzas comerciales: un acuerdo para los próximos años con la firma tecnológica Lexar y la renovación con Canon Medical, que aportará equipamiento de diagnóstico y resonancia magnética para la Ciudad Deportiva a cambio de activos de visibilidad.

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SECCIONES, BALONCESTO Y AUMENTO DE SOCIOS

Respecto a las secciones profesionales, la Junta ha destacado el esfuerzo presupuestario realizado en el equipo de baloncesto, que cuenta con un remanente económico disponible ante eventuales oportunidades de mercado. La directiva ha valorado la progresión de la plantilla y el papel protagonista del FC Barcelona en la reciente reunión de clubes en Como (Italia), de la que ha salido respaldado el proyecto de la Euroliga.

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Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de Elena Fort como directiva responsable de las secciones amateurs de atletismo, hockey hierba, rugby, voleibol, hockey hielo y patinaje artístico sobre hielo.

En el área social, el censo oficial del club se ha situado en 157.337 socios y socias, lo que representa un incremento de 2.869 respecto al cierre de septiembre. Finalmente, la directiva ha formalizado la reactivación de la Penya Barça Falset (Tarragona) y la aprobación de siete nuevas peñas oficiales en Mutxamel (Alicante), Peralta (Navarra), Isla de la Graciosa (Canarias), Vilablareix (Girona), Chicago (Estados Unidos), Kosice (Eslovaquia) y Brescia (Italia).

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