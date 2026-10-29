La Policía descarta la acusación de Netanyahu a los partidos árabes por "robar las elecciones"

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- La Policía de Israel descartó la acusación del Likud, el partido liderado por Benjamín Netanyahu, contra partidos árabes israelíes por "robar las elecciones", informaron este jueves los medios Times of Israel y Ynet.

"No hay pruebas que lo respalden. La jornada electoral transcurrió con muy pocos incidentes que afectaran a la integridad del proceso, incluso en comparación con elecciones anteriores", declaró una fuente policial.

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La respuesta se produjo después que ayer el Likud pidiera a la Policía y al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior) que investigaran posibles irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes (integradas mayoritariamente por palestinos ciudadanos de Israel), a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones" después de que la participación se disparase en esas localidades.

"Cabe destacar que no existen pruebas, ni derivadas de investigaciones ni de labores de inteligencia, que respalden tales afirmaciones", añadió la fuente al respecto.

Ayer, un funcionario de la Comisión Electoral Central (CEC) israelí también desestimó las denuncias de fraude.

Por su parte, el Likud afirmó ayer haber presentado "cientos de testimonios y pruebas" ante los servicios de seguridad y la CEC en relación a supuestas irregularidades, entre las que menciona "miles de sobres" que, según su versión, contenían "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam" (formación árabe que obtendría 8 escaños según los últimos datos del conteo).

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Además, el partido de Netanyahu denunció incidentes de "amenazas y violencia" contra el personal de los centros de votación, así como casos de varios votantes entrando juntos a las cabinas de votación, casos de personas que votaron bajo identidades falsas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes y el uso de software ilícito para la movilización de electores.

Según el escrutinio del 91 % de los votos realizado por la CEC y los cálculos de los principales medios nacionales, el bloque liderado por Netanyahu se sitúa en 53 diputados. La coalición opositora israelí encabezada por Gadi Eisenkot se coloca con 48 diputados.

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De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, que suman 19 escaños en el mejor resultado de la historia de estas formaciones.