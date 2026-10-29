Militares rusos desminan la ruta a Oleshki para evacuar a la población

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Moscú, 29 oct (EFE).- Militares rusos desminan la ruta a la localidad de Oleshki, en la anexionada región ucraniana de Jersón, donde rige una tregua entre Ucrania y Rusia para evacuar a la población bloqueada, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

"La densidad de minado es alta, pero avanzamos", señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram, donde publicó un vídeo de las labores.

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Según Defensa, los zapadores de la agrupación militar Dniepr "llevan a cabo la exploración y limpieza de las autopistas para garantizar la seguridad de las rutas de tránsito hacia la localidad de Oleshki".

"Las carreteras adyacentes a la ciudad están siendo despejadas de artefactos explosivos sin explotar para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles", indicó el mando ruso.

Los militares señalaron que el grueso de los artefactos explosivos y minas "principalmente de fabricación occidental, han sido dispersadas o colocadas por drones enemigos y no pueden ser desactivadas. Para garantizar la seguridad de los civiles, los zapadores las destruyen in situ".

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Defensa mostró en el vídeo un proyectil de mortero de fragmentación de 60 milímetros de fabricación occidental, "hallado cerca de la carretera de circunvalación de la ciudad".

"Está diseñado para su uso en morteros estándar de la OTAN. Los zapadores señalan que este tipo de municiones sin explotar representan un peligro particular para los civiles, ya que pueden detonar al mínimo roce mecánico", concluyó el ministerio.

La defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, partió hoy rumbo a Jersón, para ultimar los detalles de la operación de evacuación.

"El régimen de cese el fuego ya lleva 54 horas de cumplimiento, desde las 04:00 hora de Moscú del 27 de octubre. Las partes cumplen plenamente los compromisos asumidos, no se ha detectado ni una sola violación", aseveró en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

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Según Lantrátova, este cumplimiento "permite a los militares continuar el desminado de las carreteras y preparar el paso seguro de la columna humanitaria.

Además, aseguró que se mantiene en contacto permanente con su homólogo ucraniano, Dmitró Lubinets, con quien coordina el cumplimiento de los acuerdos.

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares, fue anunciado el pasado viernes por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, y por el propio Lubinets en Ucrania. EFE

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(vídeo)