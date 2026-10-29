Irán anuncia el derribo de un dron estadounidense MQ-1 cerca de Ormuz

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Teherán, 29 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este jueves el derribo de un dron MQ-1 de fabricación estadounidense en el espacio aéreo al este del estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones militares con Estados Unidos por el control del estratégico paso marítimo.

"Hace unas horas, el decimocuarto dron avanzado MQ-1 fue interceptado y destruido por un moderno sistema de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria", informó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

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La Guardia Revolucionaria indicó que el dron fue derribado frente a la costa de la localidad iraní de Sirik, al este del estrecho de Ormuz.

El domingo, el Ejército iraní había anunciado el derribo de un dron de ataque estadounidense LUCAS en el espacio aéreo de la ciudad sureña de Bandar Abás.

El anuncio se produce en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, donde ambas partes mantienen un pulso militar tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Washington e Israel contra la República Islámica.

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En medio de las especulaciones sobre una nueva escalada entre las partes, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó anoche que su país mantiene contactos con mediadores para examinar propuestas que permitan aplicar su llamado plan de paz de siete días en menos de una semana, pese a que Estados Unidos lo rechazó hace más de un mes.

Las declaraciones de Araqchí llegan días después de que Teherán acogiera a representantes de Rusia, Catar, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía —los tres últimos, miembros del Pacto de La Meca—, con quienes abordó el conflicto y los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin.

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