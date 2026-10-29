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Investigan la muerte por arma de fuego de un ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte por arma de fuego de un hombre ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona en un suceso producido este jueves sobre las 3.15 horas.

Varias patrullas se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a un hombre que estaba ingresado en una de las habitaciones del centro médico herido gravemente y, pese a la asistencia médica recibida, finalmente el hombre ha muerto, informan en un comunicado.

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El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a profesionales sanitarios y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación de un caso que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

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