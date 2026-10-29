Álvaro Muñoz Escassi, cena en familia con los pilares de su vida para celebrar su 53 cumpleaños

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En uno de los momentos más tranquilos de su vida, Álvaro Muñoz Escassi ha cumplido este martes 27 de octubre 53 espectaculares años y, aunque en un principio no tenía pensado celebrarlo, finalmente -y como él mismo ha revelado a través de sus redes sociales- sopló las velas en una "cena improvisada" en un conocido restaurante de Madrid junto a sus grandes pilares: sus hijos Anna Barrachina (30) y Álvaro Muñoz (19); su expareja y actualmente una de sus mejores amigas Lara Dibildos; y uno de sus hermanos.

Un cumpleaños íntimo al que también se sumó el novio de su primogénita, y al que sin embargo no asistió Sonia, la mujer con la que ha sido relacionado recientemente tras haber sido pillados en actitud cómplice en la noche madrileña tras asistir juntos a la inauguración de la primera exposición de Marta Sánchez como artista plástica a principios de octubre, y de la que el jinete ha asegurado que se trata tan solo de una gran amiga desde hace varios años.

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Europa Press ha sido testigo de excepción de esta celebración tan especial, que Escassi y Lara -sin su pareja Carlos Maturana- abandonaban de lo más sonrientes y divertidos a altas horas de la noche seguidos de cerca por el hijo que tienen en común, Álvaro, el nexo de unión que ha conseguido que a punto de cumplirse 20 años de su ruptura sigan teniendo una relación maravillosa.

"Todo muy bien, hemos cenado en familia. Un día muy especial" ha expresado la actriz muy feliz antes de despedirse con un gran abrazo y dos besos de su expareja para poner rumbo a su domicilio en un VTC con su hijo, que ha regresado a Madrid tras dos años residiendo en EEUU con una beca deportiva. Una cariñosa despedida que el exconcursante de 'Supervivientes' ha repetido poco después con Anna, la hija que tuvo fruto de un romance de juventud con la amazonas alemana Mercedes Barrachina, y cuya existencia no se conoció hasta 2015, cuando Álvaro contó al mundo que tenía una niña de la que se sentía muy orgulloso.

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