Suben a 62 la cifra de muertos en un ataque de hombres armados en el este de Nigeria

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Nairobi, 28 oct (EFE).- El número de muertos en un ataque perpetrado por hombres armados en el este de Nigeria, en el estado de Taraba, subió a 62, según confirmó este miércoles la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, en inglés) nigeriana.

En un comunicado divulgado en la red social X, la NEMA detalló que, además de las 62 víctimas mortales registradas hasta ahora -por encima de las al menos cuarenta reportadas inicialmente por residentes a EFE y por Amnistía Internacional (AI)-, al menos 52 personas resultaron heridas.

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"El ataque afectó a 7.123 personas y provocó el desplazamiento de 5.187 residentes, lo que generó una emergencia humanitaria en la comunidad", señaló la NEMA, en base a las informaciones recibidas de la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Taraba (TSEMA).

La NEMA atribuyó el asalto al "bandidaje" que suele golpear la zona.

Más de cincuenta hombres armados irrumpieron disparando el pasado viernes en el pueblo de Binnari, en la localidad de Karim Lamido, dijo a EFE por teléfono Musa Abdullah, un líder comunitario local, que responsabilizó de los ataques a pastores de la etnia fulani.

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"Los fulanis atacaron la aldea desde dos direcciones poco después de la oración del viernes. Disparaban contra todo aquel que se cruzaba en su camino", relató el domingo Abdullah.

Los atacantes también saquearon negocios y prendieron fuego a viviendas, dejando algunos cuerpos "calcinados hasta quedar irreconocibles" y la comunidad "sembrada de cadáveres", afirmó por su lado la oficina nigeriana de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

La ONG denunció que "las autoridades nigerianas siguen dejando a las comunidades rurales de algunas zonas (...) a la merced de hombres armados que cometen atrocidades de manera reiterada con total impunidad" y exigió que el ataque sea investigado "de manera imparcial" y los supervivientes reciban una "reparación adecuada".

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Taraba y otros estados se encuentran en la zona que divide el norte y el sur del país, un territorio que ha sido escenario de choques por los recursos naturales y tensiones étnicas y religiosas.

Así, en esta zona se da un conflicto entre pastores de la etnia fulani -principalmente musulmanes-, que buscan tierras de pastoreo para su ganado, y agricultores -mayoritariamente cristianos, pero también musulmanes o animistas-, que necesitan tierras cultivables.

A esta situación se suma que varios estados del centro y noroeste de Nigeria sufren incursiones constantes de "bandidos", término usado en el país para referirse a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas". EFE

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