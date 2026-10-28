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Línea Directa gana 80 millones de euros hasta septiembre, un 35% más

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Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 80,4 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 34,8% frente al mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles la aseguradora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de un comunicado, la entidad ha explicado que esta evolución positiva del resultado se sustenta en el incremento de las cifras de negocio en todas las líneas de actividad (Motor, Hogar, Salud y Otros) y la mejora del ratio combinado, gracias a la "una suscripción diferencial y la creciente eficiencia en el control de gastos".

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