Agencias

Abatido un menor tras atacar a un agente frente a la embajada de Israel en Belgrado

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Skopie, 28 oct (EFE). — Un menor armado con dos cuchillos fue abatido a tiros en la madrugada de este miércoles después de que atacara a un policía que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado, informó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

"El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)", declaró el titular en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso. EFE

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