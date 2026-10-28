Irán acusa a Trump de despreciar la diplomacia tras admitir que nunca creyó en la tregua

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Teherán, 28 oct (EFE).- Irán acusó este miércoles al presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de despreciar la diplomacia después de que el republicano calificara de “una pérdida de tiempo” el alto el fuego pactado con Teherán y asegurara que nunca había creído en él.

“El desprecio de Washington por la diplomacia vuelve a quedar al descubierto. La admisión del presidente Trump de que nunca creyó en el memorando de entendimiento de Islamabad y de que lo consideraba una pérdida de tiempo pone de manifiesto la falta de seriedad de sus compromisos diplomáticos”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en X.

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Según el diplomático iraní, esta postura no supone ninguna novedad para Teherán, ya que “Washington tiene un largo historial de incumplimiento de sus compromisos y de tratar las obligaciones internacionales como si fueran prescindibles cada vez que dejan de convenirle”.

El memorando de entendimiento de Islamabad, firmado el 17 de junio con la mediación de Pakistán, establecía una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz, que incluía el cese de las hostilidades, la liberación de activos iraníes bloqueados, facilidades para exportar petróleo y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

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Bagaei reprochó además a los países europeos y a quienes defienden a Washington que sigan “blanqueando” su conducta, e insistió en que “los compromisos incumplidos no pueden justificarse y el derecho internacional no puede aplicarse de manera selectiva”.

El lunes, Trump calificó de “una pérdida de tiempo” el alto el fuego pactado con Irán tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra el país persa y volvió a destacar la efectividad del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

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“Alcanzamos un pequeño alto el fuego, que nunca me gustó demasiado. Lo consideré una especie de pérdida de tiempo, pero, ya saben, a uno le gusta escuchar a los profesionales”, afirmó Trump durante un mitin electoral celebrado en Misisipi, de cara a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Trump dio por terminado el memorando de Islamabad en julio, casi un mes después de su firma, tras atribuir a Irán nuevos ataques contra buques en Ormuz, y lanzó otra ofensiva contra la costa sur del país persa.

Las negociaciones para poner fin a la guerra se encuentran estancadas después de que Washington rechazara el mes pasado el plan de siete días de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto hace ocho meses.

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EE.UU., a su vez, asegura que ha logrado restablecer el tránsito marítimo y que el comercio de petróleo en la región ha superado ya los niveles previos al conflicto, mientras mantiene el cerco naval y ha intensificado las sanciones contra Irán. EFE