Agencias

Mapfre pagará un dividendo a cuenta de 8 céntimos (+14,3%) en noviembre

Imagen WTZCG3X7OFGHBDC5DNP7DN4G4Q
Guardar

El consejo de administración de Mapfre ha acordado abonar un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,08 euros (8 céntimos) por acción el próximo 26 de noviembre, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este dividendo es un 14,3% superior al dividendo a cuenta del ejercicio anterior. La aseguradora ha explicado que, con esto, el dividendo total pagado durante 2026 ascenderá a 19 céntimos por acción, lo que supone un alza del 15,2% respecto al dividendo pagado en 2025.

PUBLICIDAD

El pago se efectuará de acuerdo con las normas de funcionamiento vigentes del servicio Iberclear, actuando como agente de pago Banco Santander.

De esta forma, el último día de negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo será el 23 de noviembre, por lo que cotizarán 'ex dividendo' el 24 de noviembre. La fecha de registro queda así fijada en el 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Argentina confirma la escala de Bolsonaro para tomar un vuelo privado hacia Ecuador en su huida a EEUU

Argentina confirma la escala de Bolsonaro para tomar un vuelo privado hacia Ecuador en su huida a EEUU

Submarino nuclear ruso lanza misil estratégico que alcanza su blanco en el Ártico

Infobae

Endesa gana 1.962 millones de euros a septiembre, un 15% más, y ratifica sus objetivos para 2026

Endesa gana 1.962 millones de euros a septiembre, un 15% más, y ratifica sus objetivos para 2026

Tres empresas financieras de Corea del Sur reportan nuevos ciberataques

Infobae

Abatido un menor tras atacar a un agente frente a la embajada de Israel en Belgrado

Infobae