Mapfre pagará un dividendo a cuenta de 8 céntimos (+14,3%) en noviembre

El consejo de administración de Mapfre ha acordado abonar un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2026 de 0,08 euros (8 céntimos) por acción el próximo 26 de noviembre, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este dividendo es un 14,3% superior al dividendo a cuenta del ejercicio anterior. La aseguradora ha explicado que, con esto, el dividendo total pagado durante 2026 ascenderá a 19 céntimos por acción, lo que supone un alza del 15,2% respecto al dividendo pagado en 2025.
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El pago se efectuará de acuerdo con las normas de funcionamiento vigentes del servicio Iberclear, actuando como agente de pago Banco Santander.
De esta forma, el último día de negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo será el 23 de noviembre, por lo que cotizarán 'ex dividendo' el 24 de noviembre. La fecha de registro queda así fijada en el 25 de noviembre.
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