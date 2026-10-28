Ferran Torres y la top model Sara Sampaio, pillados de la mano en París. Se confirma su romance

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La modelo Sara Sampaio activaba las alarmas sobre un posible idilio con Ferran Torres este fin de semana al publicar en sus historias de Instagram una imagen de un chico moreno dándole un beso en la nariz en el que muchos veían un parecido más que sospechoso con el delantero de la Selección Española a pesar de que no se apreciaba su cara al completo.

Ante el revuelo desatado, minutos después la portuguesa borraba la instantánea, pero los rumores ya habían empezado a correr como la pólvora y su incipiente romance con el jugador del PSG cobraba fuerza después de que el pasado 20 de octubre la top model asistiese al partido de Champions League entre el conjunto parisino y el Barcelona en el Parque de los Príncipes, y ocupase un asiento cercano al de la madre del futbolista.

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Pistas que apuntaban a que ambos estarían iniciando una historia de amor pero que sin embargo no eran concluyentes para afirmar que lo suyo era real y no uno de tantos 'gossips' que pierden fuerza tan rápido como surgieron, hasta que este martes el periodista Javi Hoyos ha compartido en redes sociales la prueba definitiva de que entre Ferran y Sara Sampaio hay algo más que una amistad: Un vídeo de ambos entrando cogidos de la mano en un restaurante de la ciudad de la Torre Eiffel que fue grabado el 6 de octubre pero no había visto la luz hasta ahora.

"Aquí ya no vemos un storie borrado de Sara Sampaio en el que aparece la cara de un chico que no sabemos si es o no Ferran. Aquí directamente les vemos entrar de la mano en un restaurante en París. Vamos, que si entran así de la mano... ¡Uy, uy, uy! Romance confirmado, podríamos decir" ha expresado el presentador de 'D'Corazón' de TVE.

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Además, y coincidiendo con estas reveladoras imágenes en las que no se esconden, el delantero ha comentado la última publicación de la top model en Instagram, protagonizada por un carrusel de imágenes posando con diferentes looks de una marca de ropa deportiva. "Ohhh. ¿Entrenas cada día?" ha escrito en inglés junto a un emoticono con una carita de sorpresa. Un breve mensaje que ya acumula 459 comentarios en los que los usuarios dan por hecho su romance y le dicen que no se oculten más.