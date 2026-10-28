Dani García y Haier unen alta cocina y tecnología en un espacio exclusivo en Marbella

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El chef Dani García ha presentado Color Me Hungry, un nuevo espacio privado de investigación y creatividad gastronómica ubicado en Marbella, que ha sido diseñado junto a INKO Estudio y equipado con tecnología de Haier. Este laboratorio está concebido para desarrollar nuevas propuestas culinarias y experimentar con técnicas y procesos en los que la innovación desempeña un papel fundamental, tal y como ha explicado el cocinero.

Durante su presentación a un reducido grupo de medios de comunicación, García ha explicado cómo la tecnología puede contribuir a mejorar la precisión, el control y la versatilidad en la cocina, a través de una experiencia gastronómica preparada junto a su equipo. En el encuentro, se han mostrado las soluciones tecnológicas que forman parte de este nuevo entorno de trabajo y su aplicación en diferentes elaboraciones.

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"Color Me Hungry nace de la necesidad de tener un espacio propio donde poder crear con absoluta libertad. No es un restaurante, es mi laboratorio de ideas, un lugar donde investigar, probar, equivocarnos, aprender y seguir evolucionando", ha explicado el chef, destacando la importancia de contar con un entorno donde el diseño y la tecnología acompañen el proceso creativo.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA ALTA COCINA

Entre los electrodomésticos incorporados al espacio destaca el horno Haier ID Series 6, equipado con tecnología Bionicook, que permite adaptar y controlar con mayor precisión los procesos de cocción. También cuenta con el microondas ID Series 4 y la placa de inducción I-Dual Series 6, que integra una campana extractora en el propio equipo para optimizar el espacio de trabajo y combinar las funciones de cocción y extracción.

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En el apartado de conservación, el laboratorio incorpora el frigorífico y congelador ID Titanium Series 6, así como el frigorífico MultiDoor de la colección Horizon, que combina una amplia capacidad de almacenamiento con tecnologías destinadas a mantener la frescura de los alimentos durante más tiempo. Estas soluciones buscan facilitar la conservación del producto, un aspecto fundamental en los procesos de experimentación gastronómica, tal y como explica la marca.

El equipamiento se completa con el lavavajillas integrable I Pro Shine Biovitae, dotado de tecnología de higiene avanzada, y el lavavajillas de doble cajón XDD 66E5LS, que permite utilizar cada compartimento de forma independiente. También se han incorporado pequeños electrodomésticos, como la batidora de mano I-Master Series 5 y el hervidor I-Master Series 7, capaz de seleccionar la temperatura del agua con una precisión de 1 ºC.

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La inauguración de Color Me Hungry supone un nuevo paso en la colaboración entre Dani García y Haier, iniciada en 2025. Durante este tiempo, ambas partes han desarrollado contenidos, recetas y experiencias gastronómicas para mostrar cómo la tecnología, la conectividad y el diseño pueden mejorar los procesos culinarios. Con este nuevo laboratorio, la colaboración amplía su enfoque hacia la experimentación y la aplicación práctica de soluciones tecnológicas, con el objetivo de trasladar conocimientos y herramientas de la alta cocina a quienes disfrutan cocinando en casa.