La Unión de Consumidores de Castilla y León celebra la condena por el fraude de los ataúdes

28/10/2026 Primera por la derecha, la letrada de la Unión de Consumidores. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID JUSTICIA

Guardar

La Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE-CyL) y el despacho SDS Legal Abogados han mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia de Valladolid que condena a siete personas por un delito continuado de estafa agravada en el caso de las sustituciones fraudulentas de féretros. La resolución judicial reconoce una indemnización superior a los 8,4 millones de euros para los afectados por unas prácticas vinculadas a los servicios funerarios de Parque El Salvador.

Ambas entidades, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han destacado el reconocimiento que supone el fallo para las familias, que contrataron estos servicios durante un período de duelo y con la confianza en que se respetaría el trato asignado a sus seres queridos. El tribunal ha impuesto penas de prisión de entre tres años y tres meses y siete años y seis meses tras considerar acreditado el engaño y el cobro de prestaciones que finalmente no se ejecutaron conforme a lo estipulado.

PUBLICIDAD

El presidente de UCE-CyL, Prudencio Prieto, ha resaltado que la importancia de la resolución va más allá de las penas de cárcel y las cuantías fijadas, al valorar que la Justicia ha reconocido el daño moral infligido a las personas afectadas. Asimismo, el dirigente ha valorado la perseverancia de los familiares a lo largo de un procedimiento judicial que se ha extendido durante varios años.

La resolución incluye una indemnización de 1.000 euros por daño moral por cada servicio funerario afectado, además de compensaciones por lesiones psíquicas acreditadas en tres de las perjudicadas. El fallo fija la responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles Agencia Funeraria Castellana, S.A. y Parque El Salvador, S.L., al tiempo que mantiene las medidas cautelares patrimoniales destinadas a garantizar los pagos.

PUBLICIDAD

La codirectora de SDS Legal Abogados y representante de la acusación particular, la letrada Dulce Sanz Rojo, ha expresado igualmente su conformidad por haber acompañado a los perjudicados hasta obtener una resolución judicial que ampare a los consumidores en el sector funerario. Pese a que el tribunal ha acordado absoluciones relativas a blanqueo de capitales u organización criminal y a que el fallo no es firme, la acusación ha asegurado que continuará su labor para hacer efectivas las indemnizaciones.