Los jóvenes españoles, más pesimistas que la media de la UE sobre su futuro

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Bruselas, 28 oct (EFE).- Seis de cada diez jóvenes españoles (59 %) creen que su generación no tiene las mismas oportunidades de triunfar que la de hace tres décadas, cinco puntos más que la media de la Unión Europea (54 %), según el último Eurobarómetro sobre Juventud y Democracia, publicado este miércoles por la Comisión Europea.

La intensidad del pesimismo distingue a España, donde el 35 % está "totalmente en desacuerdo" con que los jóvenes tengan hoy las mismas oportunidades que hace 30 años, frente al 29 % europeo.

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De cara al futuro, el 55 % de los españoles de entre 15 y 30 años cree que los jóvenes de dentro de tres décadas no tendrán las mismas oportunidades que los de hoy, dos puntos más que en el conjunto de la UE (53 %).

El estudio, con 26.806 entrevistas en línea en los Veintisiete (1.007 en España) entre el 19 de junio y el 1 de julio, muestra que el desencanto es mayoritario en casi toda la UE y que solo cuatro países -Estonia (66 %), Luxemburgo (63 %), Malta (61 %) y Letonia (58 %)- registran mayorías que creen que hoy hay las mismas oportunidades que antes.

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El escepticismo convive con una participación creciente, ya que el 55 % de los jóvenes europeos hizo algo en el último año para cambiar la sociedad, como firmar una petición o acudir a una concentración, siete puntos más que en 2024.

En España esa cifra se queda en el 52 %, y entre quienes actuaron, los ámbitos principales son los derechos humanos (36 %), la igualdad de derechos (35 %) y la salud (34 %).

Los jóvenes españoles confían algo más que la media en que los políticos "piensen a largo plazo", con un 40 % que lo cree tanto de los responsables de la UE como de los nacionales (38 % y 36 % en la UE), aunque casi la mitad opina lo contrario.

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La encuesta, encargada por la Dirección General de Educación y Juventud de la Comisión, servirá para preparar la estrategia de juventud de la UE posterior a 2027, y la primera demanda de los jóvenes europeos es que las políticas aborden "los problemas reales" que enfrentan (40 %, y 38 % en España), sin especificar cuáles.

A la UE, los jóvenes españoles le piden sobre todo que combata la pobreza y las desigualdades (35 %) y que cree empleo para los jóvenes (33 %), por delante de la defensa de los derechos humanos y la democracia (31 %) o la paz y la seguridad internacional (29 %). EFE

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