Al menos 30 muertos y más de 50 heridos graves en el accidente ferroviario de España

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Toledo (España), 28 oct (EFE).- El accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, ha causado al menos 30 muertos y más de 50 heridos graves, confirmaron las autoridades locales, que temen que las cifras puedan aumentar una vez se acceda a la totalidad de los vagones siniestrados.

En declaraciones a los medios, Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, explicó que los servicios de emergencia aún no han podido "alcanzar la profundidad de los vagones" y explicó que ahora queda por buscar "posibles cadáveres" entre los amasijos de los vagones.

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Añadió que hay al menos 30 heridos en nivel verde (con problema de salud agudo aunque sin riesgo vital), otros 50 heridos en nivel amarillo (en condición urgente pero estable) y también varios en nivel rojo.

El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha.

El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco. EFE

(foto) (vídeo)