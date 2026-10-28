Mónica García hace un llamamiento urgente a donar sangre en Madrid y C-LM por el accidente ferroviario

Guardar

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha realizado un llamamiento urgente a donar sangre ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y ha facilitado enlaces para consultar los puntos de donación en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

"Ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario, hay un llamamiento urgente a donar sangre", ha publicado este miércoles en su cuenta de la red social X, donde ha compartido los enlaces de los lugares donde donar.

PUBLICIDAD

En la Comunidad de Madrid, los donantes pueden consultar los puntos fijos y móviles disponibles, así como sus horarios, en la web oficial de donación de sangre (https://www.comunidad.madrid/salud/donacion-sangre?utm_source=chatgpt.com). Entre ellos figuran el Centro de Transfusión, unidades móviles y hospitales de la región.

En Castilla-La Mancha, los puntos fijos de donación de sangre se encuentran en hospitales de Albacete, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina, Toledo y Valdepeñas. En Toledo también en el Centro de Especialidades San Ildefonso. Los horarios y datos de contacto están disponibles en la web del SESCAM (https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/hazte-donante-sangre/puntos-fijos-de-donacion).

PUBLICIDAD