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Mónica García hace un llamamiento urgente a donar sangre en Madrid y C-LM por el accidente ferroviario

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha realizado un llamamiento urgente a donar sangre ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo y ha facilitado enlaces para consultar los puntos de donación en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

"Ante las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario, hay un llamamiento urgente a donar sangre", ha publicado este miércoles en su cuenta de la red social X, donde ha compartido los enlaces de los lugares donde donar.

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En la Comunidad de Madrid, los donantes pueden consultar los puntos fijos y móviles disponibles, así como sus horarios, en la web oficial de donación de sangre (https://www.comunidad.madrid/salud/donacion-sangre?utm_source=chatgpt.com). Entre ellos figuran el Centro de Transfusión, unidades móviles y hospitales de la región.

En Castilla-La Mancha, los puntos fijos de donación de sangre se encuentran en hospitales de Albacete, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina, Toledo y Valdepeñas. En Toledo también en el Centro de Especialidades San Ildefonso. Los horarios y datos de contacto están disponibles en la web del SESCAM (https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/hazte-donante-sangre/puntos-fijos-de-donacion).

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