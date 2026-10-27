Agencias

RD del Congo supera la barrera de los 10.000 casos de ébola y bordea los 5.000 muertos

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Nairobi, 27 oct (EFE).- La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 10.000 casos confirmados, incluyendo 4.887 muertos, informaron este martes las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 25 de octubre, se han registrado un total de 10.060 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad del 48,6 %.

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Además, 2.684 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 81,6 %. EFE

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