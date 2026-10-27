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El gasto en pensiones sube un 6,3% en octubre, hasta un nuevo máximo de 14.540 millones de euros

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La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

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Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.692 millones de euros, un 6,9% más que en octubre de 2025.

En total, la Seguridad Social abonó en octubre 10.565.782 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.376,14 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

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Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en octubre en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más que en igual mes de 2025.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del gasto en pensiones en España. Gasto total en pensiones en España (nómina ordinaria)

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