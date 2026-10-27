HSBC ganó 19.392 millones de euros hasta septiembre, un 32,5% más

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HSBC, el mayor banco europeo por activos, registró un beneficio neto atribuido de 21.716 millones de dólares (19.392 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un avance del 32,5% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del año anterior por la entidad, cuyas acciones bajaban más de un 6% tras la apertura de la Bolsa de Londres.

La entidad británica, cuyo negocio principalmente se concentra en Asia, alcanzó una cifra de negocio operativa neta de 53.177 millones de dólares (47.486 millones de euros), un 8,6% por encima de la contabilizada un año antes, incluyendo pérdidas crediticias de 3.185 millones de dólares (2.844 millones de euros), un 8% más.

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Hasta septiembre, los ingresos por intereses netos de HSBC aumentaron un 7,6%, hasta 27.540 millones de dólares (24.593 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 6,8%, hasta 10.844 millones de dólares (9.684 millones de euros).

Exclusivamente entre julio y septiembre, HSBC contabilizó un beneficio neto atribuido de 7.090 millones de dólares (6.331 millones de euros), lo que implica una mejora del 45,5% respecto del resultado del tercer trimestre de 2025, mientras que la cifra operativa neta del banco alcanzó los 17.788 millones de dólares (15.884 millones de euros), un 6% más.

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"Nuestro desempeño demuestra que, en un mundo más complejo, los clientes siguen recurriendo a nosotros para afrontar la incertidumbre y aprovechar nuevas oportunidades", ha comentado Georges Elhedery, consejero delegado de la entidad, quien ha destacado que, a medida que progresa la simplificación de HSBC, se está generando una mayor capacidad para invertir, crecer y ofrecer una sólida rentabilidad a los accionistas.

De cara al futuro, el banco sigue confiando en cumplir los objetivos fijados en febrero, incluyendo un RoTE del 17% o superior para 2026, 2027 y 2028, excluyendo partidas extraordinarias, mientras que mantiene un objetivo de ratio de reparto de dividendos del 50% para 2026, 2027 y 2028.

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En cuanto al conjunto del ejercicio 2026, sigue anticipando un NII bancario de al menos 46.000 millones de dólares (41.077 millones de euros) y un crecimiento interanual de los gastos operativos de aproximadamente el 1%, según el objetivo establecido.