Agencias

Un bus de la EMT de Palma sufre un accidente y deja ocho heridos leves

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Un bus de la línea 8 de la EMT de Palma ha sufrido un accidente y ha dejado ocho heridos leves.

Según la información facilitada por el SAMU, el incidente ha ocurrido sobre las 07.07 horas de este martes a la altura del número 21 de la avenida Comte de Sallent de la capital balear.

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El vehículo, según la información de los efectivos sanitarios, ha tenido que frenar bruscamente para evitar la colisión con un turismo. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias que han trasladado a los heridos a varios centros privados.

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