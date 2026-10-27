Ucrania derribó anoche dos de los 16 misiles balísticos lanzados por Rusia

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Kiev, 27 oct (EFE).- Ucrania derribó anoche dos de los 16 misiles balísticos con que Rusia atacó Kiev y otras zonas de Ucrania provocando daños en infraestructuras energéticas y logísticas y en el principal puente que conecta ambas orillas del río Dniéper, que divide en dos la capital ucraniana, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente Volodímir Zelenski.

“Hay una seria escalada en las operaciones rusas contra nuestra logística”, dijo Zelenski en su mensaje de X sobre el ataque, en el que explicó también que otras diez regiones ucranianas, además de Kiev, fueron objetivo del Ejército ruso durante la noche.

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“Casi en todas partes, los objetivos fueron el sector energético, la logística e infraestructura urbana ordinaria”, agregó el presidente ucraniano.

Una de estas infraestructuras urbanas atacadas fue un campus universitario de Kiev. Doce personas resultaron heridas en el campus y sus alrededores, según el parte presentado por Zelenski.

El presidente ucraniano había informado previamente de la muerte de una persona en la capital durante el ataque ruso.

Zelenski volvió a denunciar los “retrasos artificiales y prolongados” en el suministro de misiles para sistemas antiaéreos Patriot y NASAMS que EE.UU. debe hacer llegar a Ucrania después de que los aliados de Kiev hayan pagado a empresas estadounidenses por estos paquetes de armamento.

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Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en el ataque de anoche junto a los citados misiles 280 drones, de los que 255 fueron neutralizados.

Los misiles y drones que no pudieron ser interceptados impactaron en 25 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte de este componente del Ejército. EFE