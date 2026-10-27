Rubio confirma que EEUU abordó "hace muchas semanas" con Caracas el regreso de Machado a Venezuela

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que Washington abordó "hace muchas semanas" con las autoridades de Venezuela el retorno de la opositora María Corina Machado, antes de resaltar que la Premio Nobel de la Paz "no ha tenido problemas" para entrar o desde ese momento y defender una reforma institucional de cara a la celebración de las próximas elecciones.

"Somos muy conscientes de que quería volver. Lo único que puedo decir sobre 'facilitar' es que hace semanas, y me refiero a muchas semanas, hablamos con las autoridades interinas y les trasladamos que nuestra expectativa es que ella es venezolana y debe estar en su país", ha manifestado Rubio en declaraciones a la prensa.

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"Ese es el país del que es. Debe tener autorización para volver y debe permitírsele volver sin contratiempos y problemas", ha relatado, en referencia al mensaje trasladado a Caracas, antes de agregar que las autoridades comunicaron tras ello que Machado podía volar al país "si así lo deseaba". "Así se lo comunicamos a su equipo", ha asegurado.

Rubio ha recalcado que la opositora decidió entonces volver al país, tras lo que su equipo denunció "obstáculos" a su regreso. "Eso no tuvo nada que ver con nosotros. Se trató de impedimentos de carácter bilateral: países que, por sus propios intereses (...) no querían verse involucrados o entrar en conflicto por una razón u otra", ha dicho, sin más detalles al respecto.

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"Desde nuestra perspectiva, hace ya muchas semanas que nos aseguraron que podría regresar sin hacer frente a problemas. Tengo entendido que, a su llegada (durante la jornada del domingo) y durante su recorrido por el país, no hizo frente a ningún tipo de inconveniente ni problema: ni para entrar, ni durante su estancia", ha remarcado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que Estados Unidos analiza la situación en torno a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a partir de "las acciones, no de la retórica", ante sus críticas contra la operación lanzada en enero por tropas estadounidenses contra el país, que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

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"Las acciones son las siguientes: les hemos pedido que hagan algunas cosas en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, y las han hecho. No voy a hablar de algunas de ellas aquí, pero las han hecho", ha señalado. "Basta con decir que la influencia de iraníes y cubanos en Venezuela se ha reducido de forma sustancial, si no es que ha sido eliminada", ha especificado.

"Les hemos pedido que persigan a las organizaciones criminales, y lo han hecho. Les hemos solicitado que deporten a personas buscadas por el sistema judicial de los Estados Unidos, como Alex Saab --considerado el testeferro de Maduro--, y han procedido a su extradición", ha destacado, antes de detallar que también se ha reclamado a Caracas que "garanticen el avance de este proceso de transición", algo que "están llevando a cabo".

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En esta línea, ha destacado que lo que busca Estados Unidos es que haya "nuevas elecciones" y "un nuevo sistema de gobierno". "Más allá de lo que se diga durante el camino, lo importante es que esto se materialice; se trata de un proceso basado en resultados. Y, francamente, hasta ahora, todo lo que hemos solicitado en este proceso, ya sean reformas económicas o políticas, se está llevando a cabo", ha ensalzado.

REFORMA DE INSTITUCIONES PARA LAS ELECCIONES

El jefe de la diplomacia estadounidense ha descartado la posibilidad de que Caracas use "tácticas dilatorias" para retrasr la transición y ha reiterado que "hay marco temporales que han sido acordados y, hasta ahora, han cumplido cada una de las fechas". "Lo digo a pesar de los retrasos registrados a causa del terremoto (de junio), que ralentizó un poco parte de todo esto", ha especificado.

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"Si este proceso no funciona, volveremos a donde estábamos al principio, supongo, y por eso tiene que funcionar este proceso", ha argumentado, antes de incidir en que "todo el mundo debe estar comprometido con este proceso de transición". "Eso incluye a las autoridades interina, y no hay indicaciones de que no busquen cooperar con este proceso en lo relativo a cómo debe hacerse la transición", ha agregado.

"Nadie va a hacernos esperar. Reconozco que el calendario, el marco temporal y las limitaciones. En el mejor de los escenarios, estaré en este puesto durante otros dos años y dos meses, así que pretendo que esto avance antes de que abandone este puesto", ha manifestado Rubio, quien se ha mostrado "optimista" de cara a lograr materializar una transición política en Venezuela.

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De esta forma, ha adelantado que para lograr que el proceso sea exitoso es necesario cambiar la "infraestructura actual" para la celebración de elecciones, ya que la actual "fue diseñada por el régimen de Maduro para manipular las elecciones". "Esta infraestructura debe reemplazarse para que las elecciones sean válidas", ha argüido.

"¿Cómo puede haber unas elecciones legítimas en Venezuela cuando el Consejo Electoral está controlado por personas leales a un solo bando, con la facultad de decidir que determinados individuos no puedan postularse y, por tanto, no aparezcan en las papeletas electorales? ¿Cómo puede haber una elección legítima en Venezuela cuando existe un Tribunal Supremo totalmente politizado, dispuesto a dictaminar que cualquier cosa que el régimen desee es legal y está permitida?", se ha preguntado.

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"Es necesario cambiar la infraestructura electoral, y no dentro de diez, cinco o dos años, sino con rapidez, conforme a los plazos que hemos establecido", ha reiterado. "Creo que estamos logrando avances reales en este sentido. Ahora bien, si alguien intenta descarrilar este proceso, le estará causando un grave daño a Venezuela", ha advertido.

LA ALTERNATIVA AL PROCESO ACTUAL "SERÁ PEOR"

Por ello, ha reseñado que Venezuela "tiene dos opciones", una de las cuales pasa por "un periodo de reconciliación y reforma para que pueda haber elecciones que deriven no solo en un Gobierno democráticamente elegido, sino en una república duradera". "Esa es la opción A, y el único proceso que nos lleva hasta allí es en el que estamos embarcados ahora", ha explicado.

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"Si este proceso no funciona, la alternativa será peor. Dicha alternativa consistirá, bien en violencia y conflicto armado dentro del país, o bien en volver a la situación que ha prevalecido durante los últimos 20 años, la cual no ha sido buena para el pueblo de Venezuela", ha destacado.

"Mi interés es garantizar que Venezuela pueda contar con una república funcional, con un sistema legal donde exista una oposición, pero también un partido mayoritario; donde la gente, cada cuatro, cinco o tres años, según decidan, acuda a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional y nuevos presidentes, alternándose en el poder, tal como ocurre en muchos otros países de la región", ha enumerado.

Rubio ha detallado que esto ha de incluir además "una economía que tenga la oportunidad de prosperar, de modo que no solo quienes viven allí actualmente puedan permanecer en el país, sino que los seis o siete millones de personas que se vieron obligadas a huir también puedan regresar". "Muchos de ellos desean volver a Venezuela, aunque ahora se encuentren dispersos por todo el mundo", ha destacado.

"Quiero que todo esto suceda sin derramamiento de sangre, sin una guerra civil y sin caer de nuevo en un ciclo interminable de sanciones, amenazas y confrontaciones constantes. Estamos intentando darle a este proceso una oportunidad para que funcione", ha apuntado Rubio, quien ha remarcado que en estos momentos se está "más cerca" que nunca de lograr estos objetivos de Washington.