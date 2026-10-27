Oficial hutí advierte a Egipto contra el envío de tropas para defender a Arabia Saudí

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Saná, 27 oct (EFE).- Un miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes del Yemen advirtió este martes a Egipto contra el despliegue de sus fuerzas armadas para defender a Arabia Saudí de los ataques de los insurgentes, después de que el parlamento egipcio aprobara ayer, lunes, adoptar "las medidas necesarias", incluyendo el envío de tropas "si es necesario", para apoyar militarmente a Riad.

"Advertimos contra la participación de las fuerzas armadas egipcias en una nueva guerra que agota sus capacidades y sirve a los planes del enemigo israelí para atacar el Sinaí", afirmó el político Muhamad Ali al Huti en declaraciones transmitidas por la televisión yemení Al Masirah -controlada por los hutíes-, las primeras procedentes del grupo rebelde tras la votación del Parlamento egipcio.

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Al Huti subrayó que Egipto, Turquía y Pakistán no deberían apoyar lo que describió como "agresión, bloqueo y ocupación" contra el Yemen.

Instó a los miembros del Pacto de La Meca -Arabia Saudí, Pakistán y Turquía- a "retirarse", y los acusó de "servir a los planes estadounidenses e israelíes de dominio regional".

Estas declaraciones se produjeron en el marco de las reuniones iniciadas ayer en Teherán con una delegación militar de los países que participan en la alianza de La Meca.

"Esperamos que las reuniones en curso contribuyan a la paz en la región, pero rechazamos la continuación de la agresión, la ocupación y la comisión de crímenes contra nuestro pueblo", zanjó.

La aprobación del Parlamento egipcio vino tras una petición del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, al Legislativo después de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, realizara una inesperada visita a El Cairo a mediados de septiembre -de la que no se ofrecieron detalles- para reunirse con el jefe de Estado egipcio, en un momento en el que el reino árabe estaba siendo duramente golpeado por los hutíes.

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Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí -país que lidera una coalición militar que interviene desde 2015 en el Yemen en contra de los insurgentes y a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente- y han provocado los ataques con mayor número de víctimas en una década en el reino, con más de una veintena de fallecidos civiles.

La escalada comenzó el pasado verano cuando el Ejército yemení respaldado por la coalición -que controla el espacio aéreo yemení- se atribuyó un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Saná por el aterrizaje de un avión iraní.EFE