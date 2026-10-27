Del césped al salón: los nombres de futbolistas que marcan tendencia entre los perros en España

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Los perros son mucho más que las mascotas que conviven en nuestras casas, son un miembro más de la familia y elegir los nombres se ha transformado en toda una declaración de intenciones. En España, las tendencias que marcan la cultura popular se cuelan en esta decisión personal: desde rostros conocidos de la televisión hasta artistas, deportistas y otros personajes públicos se convierten en una fuente de inspiración a la hora de bautizar a nuestros compañeros de cuatro patas.

Al igual que sucede con la moda o la belleza, las referencias que triunfan entre los españoles también dejan huella en los nombres que elegimos para nuestros perros... esto es lo que refleja el informe de Rover.com, el mayor marketplace del mundo para el cuidado personalizado de mascotas.

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El informe analiza los nombres de los perros que los dueños han registrado en la plataforma para conocer las principales tendencias del país y el resultado no deja indiferente a nadie: Coco es oficialmente el nombre de perro más popular en España, seguido de Luna, Nala, Kira y Lola.

TOP 10 DE NOMBRES DE PERRO POR VOLUMEN EN 2026

* Coco

* Luna

* Nala

* Kira

* Lola

* Max

* Thor

* Simba

* Rocky

* Bimba

Entre las hembras, Luna, Nala, Kira y Lola se mantienen entre los nombres favoritos, acompañados de Bimba, Mia, Bella, Trufa, Gala y Noa, que completan el top 10. En el caso de los machos, Coco encabeza la lista, seguido de Max, Thor y Rocky. Bruno, Milo y Simba comparten posición en el ranking, junto a otros clásicos como Leo, Zeus y Toby.

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TOP 10 DE NOMBRES DE PERRO TENDENCIA EN 2026

* Bambam (+929%)

* Albus (+479%)

* Kross (+429%)

* Roscón (+362%)

* Kofi (+295%)

* Rubia (+295%)

* Tristán (+295%)

* Connie (+262%)

* Latte (+262%)

* Sebas (+262%)

DEL CÉSPED A LA LISTA: EL MUNDIAL MARCA EL PASO

El Mundial de fútbol de 2026 también deja su huella en los nombres de perro, con referencias a algunos de los jugadores que han disputado el torneo este año. James (+279%), en alusión a James Rodríguez, encabeza esta lista, seguido de Campeón (+229%), un nombre que podría evocar el triunfo de España. También destacan Modric' (+229%) y Luka (+32%), ambos en referencia a Luka Modric', junto a Kylian (+79%), Pedri (+29%), Jude (+29%), en alusión a Jude Bellingham, y Nico (+2%). No todos los nombres siguen la misma tendencia: Vini (-8%), en referencia a Vinícius Júnior, y Leo (-3%), asociado a Messi, pierden popularidad.

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Más allá de los jugadores actuales, los nombres de grandes figuras de la historia del fútbol también ganan popularidad. Kroos (+229 %), que se retiró del fútbol profesional en 2024, sigue presente en el imaginario futbolístico, mientras que Pelé (+79 %) rinde homenaje a uno de los grandes mitos de este deporte.

CUANDO EL APETITO LADRA E INSPIRA...

Del tapeo a los postres, la comida sigue siendo otra de las grandes fuentes de inspiración a la hora de elegir nombre para una mascota. Entre los nombres relacionados con platos y alimentos tradicionales, Albóndiga y Tostada empatan en cabeza (+529% cada una), seguidas de Morcilla (+229%). Churro (+73%) y Nacho (+67%) también ganan popularidad.

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Entre los nombres inspirados en alimentos, dulces y bebidas, Flan destaca con un crecimiento del 629%, seguido de Latte (+262%) -que también entra en el top 10 de nombres de perro tendencia- y Matcha (+229%). Otros como Cacahuete (+109%) y Avena (+79%) también registran subidas.

Las bebidas asociadas al aperitivo tienen su propio protagonismo: Vino crece un 229%, por delante de Guinness (+104%), Coca (+95%) y Vermut (+79%). Por último, nombres inspirados en alimentos e ingredientes como Pepino (+229%), Pimienta (+95%), Tomate (+79%), Pera y Wasabi (+62% cada uno) también ganan popularidad.

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DE LOS ESCENARIOS A LAS PASARELAS: LA MÚSICA Y LA MODA TAMBIÉN PROPONEN BUENAS OPCIONES DE NOMBRES

En la música, Tupac, en referencia al icónico rapero estadounidense, lidera el crecimiento de los nombres inspirados en artistas, con un +229%, seguido de Billie, en alusión a Billie Eilish (+104%), y Pucho, el apodo de C. Tangana (+70%). También ganan popularidad Britney, Maluma, Rihanna y Selena, con un aumento del 29 % cada uno, así como Benito, en referencia a Bad Bunny (+6%). En cambio, Taylor, Drake, Snoop y Biggie registran un descenso del 5%.

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La moda también deja su huella en los nombres de perro. Diesel y Levis encabezan la lista, con un crecimiento del 629% cada uno, seguidos de Fendi (+154%), Dior (+45%) y Milán (+40%). Otros nombres como Nike (+29%), Prada (+20%), Kenzo y Hermes (+16% cada uno), Zara (+14%), Gucci (+13%), Jordan (+9%) y Gala (+6%) también aumentan. En sentido contrario, Armani (-46%) y Puma (-44%) pierden popularidad.

MARATÓN DE SERIES Y PELÍCULAS: DE LOS PITUFOS A GAMORA

De los dibujos animados a las series de ficción, la pequeña pantalla marca tendencia. Pitufo (Los Pitufos) es el nombre de inspiración televisiva que más crece, con un +629%, seguido de Everest (La Patrulla Canina, +379%) y Ciri (The Witcher, +229%). También aumentan un 129% Colin (Bridgerton), Bear (The Bear) y Steve (Stranger Things). Por su parte, Daemon (House of the Dragon) crece un 79% y Agatha (Agatha All Along), un 29%.

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En el cine, Gamora (Guardianes de la Galaxia) encabeza la lista, con un +329%, por delante de Gwen (Spider-Man), Paddington y Sparrow (Piratas del Caribe), que crecen un 229% cada uno. También ganan popularidad Parker (154%), Hermione (Harry Potter) y Ken, con subidas del 129 % cada uno, así como Barbie (+104%). En el universo de Spider-Man, la tendencia varía según el personaje: mientras Gwen y Parker ganan popularidad, Venom (-18%) y Miles (-34%) pierden terreno.