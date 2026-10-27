Emilio Gutiérrez Caba rompe su silencio sobre su polémica con Mónica Medina: "El piso ya lo tengo yo"

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Presidente de AISGE e incombustible a sus 84 años a pesar de sus dificultades respiratorias, Emilio Gutiérrez Caba ha reaparecido públicamente tras su desagradable polémica con su expareja Mónica Medina en la gala de la XVIII edición de los Premios Actúa de AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) que reconoce el talento, la trayectoria y la dedicación de los profesionales de la interpretación en España, y que este año han estado protagonizados por Miguel Bernardeau tras su aplaudido papel en 'La bola negra' de Los Javis.

Y como no podía ser de otra manera, el veterano ator se ha enfrentado a las preguntas sobre la agresión que la que fue su pareja hace más de dos décadas a los reporteros el pasado 15 de octubre, cuando dos semanas antes de que se cumpliese el plazo que acordaron en los juzgados tuviese que abandonar la vivienda propiedad del artista en la que residía desde hace 20 años y que Gutiérrez Caba le reclamó judicialmente para poder saldar la deuda que arrastra con la Agencia Tributaria. Mónica la emprendía con la prensa entre insultos y descalificaciones completamente fuera de sí, lanzando incluso una botella de champán a los periodistas mostrando su peor cara en su amargo adiós al que era su hogar y que ahora ha recuperado el intérprete.

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"Yo estoy estupendo. Soy presigente de AISGE aunque tengo una actividad profesional muy pequeña" ha revelado antes de desmarcarse de la agresividad de la abogada ante las cámaras: "No quiero comentar absolutamente nada. Es una ex pareja mía de hace 26 años y esto son formas de ser. Yo siento mucho aquel incidente, pero no soy yo el responsable directo de ella, claro" ha sentenciado.

"Sí, claro, por supuesto, era la intención de una manera o de otra claro" ha reconocido satisfecho por haber recuperado su casa, aclarando que sus problemas con Mónica empezaron "hace 4 años y medio nada más". "La polémica está acabada, el piso y lo tengo yo, no hay ningún problema. Está todo finiquitado, no hay ningún problema" ha asegurado, afirmando rotundo que "lo que se ha visto es la verdad, no hay otra. La verdad es esa. No hay más verdad que la que se ve. O al menos parece ser que no hay más verdad que la que uno ve en algún momento".

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De ahí que, dejando claro que este tema está zanjado para él, haya confesado que no se le pasa por la cabeza contar su versión o sentarse en un plató de televisión para hablar de su expareja: "No. Esto es mi vida privada y no tiene nada que ver. Personalmente, de mi vida profesional, de mi vida política, si se quiere, pero de mi vida sentimental no".

"Tenía que ser un asunto privado y se convirtió en algo público que no creo que tenga ninguna importancia, que no tenía para mí ningún reglamento informativo. Yo creo que hay cosas interesantes de que hablar más que de eso, pero bueno, es opinión mía, si los demás piensan que es de otra manera, pues que sea de otra manera" ha lamentado, condenando la actitud de Mónica con la prensa. "Hombre, por supuesto, yo siempre protejo a los buenos informadores y en este caso pues tengo que proteger naturalmente. Nunca se debe utilizar la violencia en ningún caso, para nada, ni en buenas ni en malas noticias, nunca" ha sentenciado.

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