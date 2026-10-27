Cuatro trabajadores mueren en Turquía por un "inusual" tornado en la ciudad de Antalya

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Ankara, 27 oct (EFE).- Cuatro trabajadores murieron y otro resultó herido la noche del lunes cuando un "inusual" tornado destrozó dos contenedores en los que se alojaban en una obra de Antalya, una ciudad turística de la costa mediterránea del sur de Turquía, informó este martes la agencia de noticias Anadolu.

El tornado golpeó la obra hacia las 23.00 del lunes en Fevzi Cakmak, un barrio en la zona norte de la ciudad, que estaba bajo aviso amarillo por fuertes lluvias.

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Los fuertes vientos destruyeron los dos contenedores y arrojaron con virulencia al exterior a los cinco trabajadores que se encontraban dentro.

Dos murieron en el lugar del siniestro y otros dos fallecieron en el hospital al que fueron trasladados y, según la misma fuente, no se teme por la vida del quinto trabajador.

El gobernador de Antalya, Hulusi Sahin, que visitó la zona, explicó a los periodistas que el tornado también derribó una grúa de la obra, sin que su caída causara víctimas.

"Nos encontramos ante un fenómeno natural muy inusual. No hemos recibido avisos de tormentas o tornados en ningún otro punto de la ciudad. Los edificios de alrededor no han sufrido daños, pero en esta zona el tornado ha destruido por completo dos contenedores", resumió Sahin.EFE

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