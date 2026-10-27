China mandará "enviados especiales" a zonas en conflicto para "impulsar el diálogo"

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Pekín, 27 oct (EFE).- China aseguró este martes "seguir con gran atención" la evolución de la situación en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el Cuerno de África y anunció que "próximamente enviará enviados especiales a países de esas regiones" para "impulsar los contactos y el diálogo".

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun realizó hoy el aviso en una rueda de prensa rutinaria, en la que expresó la "profunda preocupación" de Pekín por "la prolongación de los combates y por la influencia de factores externos".

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"China ha trabajado siempre por promover la paz y las conversaciones y próximamente enviará enviados especiales a países de esas regiones para reforzar la comunicación, impulsar los contactos y el diálogo, rebajar la tensión y evitar que la situación se deteriore aún más", indicó el portavoz.

Guo también realizó un llamamiento a todas las partes para "resolver sus diferencias mediante el diálogo y la negociación y a lograr cuanto antes un alto el fuego sostenible que ponga fin a las hostilidades".

El anuncio de China llega ante la incertidumbre sobre la reanudación de los ataques en Irán, donde las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio estarían preparadas para lanzar nuevas operaciones militares "en un plazo de 96 horas tras recibir" una orden del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes la CNN.

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La cadena señala que, según funcionarios estadounidenses consultados, a los que no identifica, ya hay suficientes fuerzas desplegadas en la región para llevar a cabo estos posibles ataques.

El alcance de las nuevas operaciones militares de Estados Unidos probablemente iría más allá de acabar solo con radares, lanzaderas y otros activos iraníes que pueden reponerse rápidamente, tal y como ha ocurrido con los anteriores.

Las amenazas se producen en medio de las tensiones en el mar Rojo, donde las últimas semanas los rebeldes hutíes han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí, mientras que la coalición liderada por Riad realiza bombardeos constantes en el Yemen.

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El cuerno de África también ha vivido la escalada del conflicto en la región etíope de Tigré desde que el pasado 23 de septiembre el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) iniciase una "guerra defensiva" tras meses de escalada militar. EFE