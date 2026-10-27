Las protestas en Albania rebajan el tono tras los incidentes de los últimos días

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Las protestas en Albania lideradas por estudiantes contra el Gobierno que lidera el primer ministro, Edi Rama, se han vuelto a prolongar hasta la noche en su 14º día consecutivo, aunque con un cambio notable con respecto a los últimos: en esta ocasión ha habido menor afluencia, menor presencia policial y mayor distancia entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lo que ha reducido los incidentes.

El Bulevar de los Mártires de la Nación ha mostrado así una escena más sosegada tras varios días marcados por el caos y los enfrentamientos, si bien el tono no se ha trasladado al diálogo entre Gobierno y estudiantes y manifestantes, tras rechazar éstos el último llamamiento de Rama.

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Al contrario, según ha recogido el diario 'Shekulli', sobre una mesa de diálogo instalada frente a la sede de la oficina del primer ministro, los manifestantes colocaron una fotografía de Edi Rama y del presidente serbio saliente, Aleksandar Vucic, a la cual prendieron fuego.

Pese a haber comenzado este lunes a las 14 horas (hora local) en torno al Ministerio de Educación, los estudiantes han modificado su estrategia: a partir de mañana, se reunirán frente a sus facultades a las 13:00 horas (hora local) para luego marchar juntos hacia el Ministerio de Educación, donde se ha convocado otra protesta a las 14:00 horas.

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Los manifestantes piden bajar las tasas universitarias y lograr un mayor gasto público en educación, al tiempo que denuncian la corrupción en el seno del sistema educativo. Aunque han mostrado una clara oposición a Rama también rechazan al líder de la oposición y ex primer ministro Sali Berisha y corean lemas como "Rama a prisión; Berisha a prisión".

Estas protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

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