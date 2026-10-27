La plataforma de 'crowdlending' Cresor Investment alcanza los 30 millones invertidos hasta septiembre

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La plataforma de 'crowdlending' Cresor Investment ha financiado un total de 33 proyectos con una inversión que supera los 30 millones de euros hasta septiembre del 2026, por encima del volumen total registrado hace un año, según informó la compañía en un comunicado.

Solo en el tercer trimestre del ejercicio, la plataforma invirtió más de 11 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 35,3% frente al segundo trimestre del año y un 73,9% en comparación con el mismo periodo del 2025.

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Cresor Investments mantiene una tasa de devolución del 68% del capital invertido y un plazo medio de inversión de 13 meses.

Asimismo, la plataforma ha pagado en lo que va de año tres millones de euros en intereses, equivalente a una rentabilidad para sus inversores que supera el 10%.

El importe medio de las operaciones ha experimentado un crecimiento desde los 300.000 euros en 2023 hasta cerca de 900.000 euros en 2026.

"Hemos crecido de forma muy significativa en estos últimos años, pero lo más importante es cómo lo hemos hecho. Hoy somos capaces de financiar operaciones de una dimensión que hace unos años estaban fuera de nuestro alcance, gracias a una comunidad de inversores cada vez mayor y a la confianza que hemos construido con ellos", señaló la consejera delegada de Cresor Investments, Mireia Badia.

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